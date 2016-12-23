Казань. Татарстан. Устроившего гонки по зданию аэровокзала международного аэропорта в Казани водителя арестовали на 15 суток. Как пишет Интерфакс, такое решение вынес Лаишевский районный суд Татарстана.

«Вчера поздно вечером судом избрана мера наказания - 15 суток административного арест», - цитирует издание слова представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

По предварительным данным, на нарушителя составили двадцать протоколов об административных правонарушениях, связанных с правилами дорожного движения, и два административных протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В пресс-службе ведомства уточнили, что у задержанного мужчины была найдена марихуана массой 3,9 грамма.

Аэропорт Казань GTA по татарский

Напомним, 21 декабря около 22:20 водитель ВАЗ-2115, за которым погнались сотрудники ДПС, проехал по помещениям терминала аэропорта, громя его имущество. Прокатившись по зданию, мужчина – 40-летний житель Набережных Челнов – выехал на привокзальную площадь, разбив стеклянную стену терминала, где и был задержан сотрудниками полиции.

Позже выяснилось, что мужчина был «под кайфом». В результате его заезда несколько правоохранителей получили травмы. Катания мужчины попали в объективы видеокамер.