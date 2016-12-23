Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Октябрьского района Ижевска выявила нарушения в деятельности управления благоустройства и транспорта городской администрации. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по результатам проверок в адрес градоначальника Юрия Тюрина вынесли представление.

Известно, что в годовой план проверок управления были включены проверки в ООО «УКС» и МУП «Ижводоканал», однако они, по информации ведомства, проведены не были. Помимо этого, ежегодный план не разместили на официальном сайте администрации Ижевска.

Сейчас представление прокуратуры находится на рассмотрении.