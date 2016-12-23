США. Известная певица Аврил Лавин раскритиковала Марка Цукерберга за шутку про группу Nickelback. Как пишет Газета, исполнительница заявила, что основатель Facebook выказал «дурной вкус».

«Тебе можно иметь свое музыкальное мнение, однако твой выпад против Nickelback – это дурной вкус», - цитирует издание слова Лавин.

Марк Цукерберг опубликовал видео, посвященное виртуальному помощнику по дому Джарвису. В ролике основатель соцсети просит ассистента включить какие-нибудь хорошие песни Nickelback, но Джарвис отвечает, что хороших песен у Nickelback нет.

Лавин указала Цукербергу на то, что множество людей используют его продукцию, которая кому-то нравится, а кому-то нет.

Стоит отметить, что Аврил Лавин до 2015 года встречалась с фронтменом Nickelback Чедом Крюгером.