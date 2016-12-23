Ижевск. Удмуртия. Двух авиаперевозчиков, которые осуществляли свою деятельность без лицензии выявили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса со ссылкой на транспортную прокуратуру региона.

«Прокуратурой проверено 2 предпринимателя Завьяловского района, которые занимались коммерческими авиаперевозками на воздушных судах, относящихся к малой авиации», - пишет ведомство.

Уточняется, что в ходе проверки установлены системные факты осуществления перевозок пассажиров при отсутствии соответствующей лицензии.

Такой вид деятельности, при отсутствии необходимых документов, не может считаться безопасным и влечет угрозу жизни и здоровью пассажиров.

«Каждый из документов, упомянутых в законе, является, по сути, неотъемлемой частью самого летательного аппарата», - уточнили в ведомстве.

По результатам проверки транспортная прокуратура составила иски о запрете деятельности соответствующих предпринимателей, признав её незаконной.

«Решение о прекращении деятельности упомянутых предпринимателей будет принято в судебном порядке», - говорится в сообщении регионального Миндортранса.