Москва. Россия. Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве. Первым вопросом стала российская экономика.

Путин отметил, что в этом году экономические показатели лучше, чем были в 2015 году. В частности, спад ВВП прогнозируется в пределах 0,6%.

Также изменился и показатель инфляции.

«Инфляция в прошлом году была достаточно высокой. Связано это было, в том числе, с импортозамещением. В этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе. Уверенно меньше 6, скорее всего, 5,7-5,8», - отметил Путин.

Он заявил, что это рекордный низкий показатель, который позволит вывести инфляцию на 5%, а позже и на 4%.

Стоит отметить, что пресс-конференция продлится несколько часов. Она уже побила рекорд по числу аккредитованных журналистов.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, главными темами сегодняшней пресс-конференции будут экономика, социальная сфера и сирийский вопрос. Также, по мнению Пескова, большой интерес журналистов может вызвать и позиция Путина по прошедшим выборам президента США и отношениям с Соединенными Штатами в целом.