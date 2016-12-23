Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска объяснил причину подписания концессии с «Удмуртскими коммунальными системами» до конца 2016 года. Как сообщил Юрий Тюрин на пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, если бы документ не подписали до 20 числа, городу бы пришлось изыскивать из бюджета дополнительно 500 млн рублей на подготовку теплосетей.

«Если бы мы не укладывались до 20 числа и подписали бы позже, то тариф под концессионное соглашение можно было бы принять только с 1 июля 2018 года, и нам пришлось бы порядка 500 млн изыскивать в нашем бюджете, а когда говорят там можно найти - там никто ничего не потерял, и мы просматривали все статьи. Ну, да, депутатские наказы, о них часто говорят, хотя что такое депутатские наказы? Депутаты, как правило, вкладывают в ту же подготовку школ, детских садов, и, если, допустим, вдруг депутата решат исключить, то эти деньги они однозначно должны пойти на подготовку школ и благоустройство дворов, эти статьи определены – и 67 млн, а не 500», - сказал Тюрин.

Он также отметил, что самая крупная статья, которую можно было позаимствовать – это бесплатный провоз пенсионеров.

«Вот там да, действительно, 283 млн, что-то оттуда можно было бы взять, то есть нам бы пришлось решать вопрос подготовки тепловых сетей за счет социальной структуры населения», - пояснил Юрий Тюрин.

Ранее директор УКСа Ярослав Балобанов также прокомментировал подписание концессии с Ижевском. В рамках соглашения коммунальщики уже в 2017 году проведут «большие ремонты в нескольких районах города».

Напомним, ранее корреспонденты информационного агентства «Сусанин» подвели итоги и собрали воедино все новости, с момента первого появления информации о заключении концессии «Удмуртских коммунальных систем» с администрацией Ижевска и заодно выяснили, чего ждать жителям Ижевска от подобного соглашения.