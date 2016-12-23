Москва. Россия. Президент России Владимир Путин в ходе традиционной большой пресс-конференции прокомментировал громкие коррупционные скандалы.

В частности, он рассказал, что не общался с экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым, которого обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов.

«Считаю, что материалов, которые предоставили оперативные службы, достаточно для того, чтобы отстранить его от должности в связи с утратой доверия», - подчеркнул Путин.

Кроме того, он добавил, что необходимо дождаться судебного решения: «До суда предварительные выводы делать нецелесообразно и вредно».