Ижевск. Удмуртия. Строящуюся школу в микрорайоне «Столичный» в Ижевске откроют 1 сентября 2017 года. Как сообщил журналистам на пресс-конференции в пятницу,23 декабря, глава города Юрий Тюрин, с февраля здание начнут сдавать.

«На сегодняшний день школа находится в стадии строительства. Надо сделать все, чтобы с 1 февраля ее начали сдавать, потому что у нас нет сомнений, что с 1 сентября школа будет открыта», - сказал Тюрин.

Напомним, в октябре 2016 года глава правительства Удмуртии Виктор Савельев ознакомился с ходом строительства здания школы. Возведение трёхэтажного объекта на 825 ученических мест началось в мае текущего года. Это первая школа в Удмуртии, строительство которой осуществляется в рамках федеральной программы.