Москва. Россия. Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции заявил, что в стране нет и не было государственной поддержки допинга. Российский лидер заявил, что проблема существует и её надо решать, сотрудничая при этом со Всемирным антидопинговым агентством и Международным Олимпийским комитетом.

При этом Путин заявил, что кадровые и структурые изменения в спортивных организациях и ведомствах помогут решить сложившуюся проблему. При этом президент отметил, что в разразившемся скандале есть политическая составляющая: «Дождались момента и вбросили».

«Надо очистить спорт, как и культуру, от всякой политики. Спорт и культура должны объединять людей, а не разъединять их», - заявил Путин