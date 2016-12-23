Ижевск. Удмуртия. 14 тыс. должников числится в Фонде капремонта Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального оператора, только за ноябрь 2016 года региональный оператор направил более 200 исков в Арбитражный суд республики.

«Начиная с 2015 года, фонд капремонта ведет претензионно-исковую работу с неплательщиками. Только за ноябрь текущего года регоператор направил около 4 тыс. претензий, более 200 исков в Арбитраж и около 150 заявлений в службу судебных приставов и пенсионный фонд», - говорится в пресс-службе фонда капремонта.

Следует отметить, что сейчас мировые судьи принимают решения о взыскании долга по взносам без участия должника.

«Судья выносит судебный приказ о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества. Затем этот приказ поступает судебным приставам для принудительного исполнения. Отметим, что должнику предстоит оплатить не только долг и образовавшиеся пени, но и все судебные издержки», - уточняют в пресс-службе.