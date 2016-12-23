Ижевск. Удмуртия. Советскую композицию «Эх, дороги» для песенного флешмоба на железнодорожном вокзале Ижевска выбрали с помощью лотереи. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал один из организаторов патриотической акции Игорь Чепкасов.

По его словам, во время интернет-опроса на тему песни, которую исполнят участники акции, были выделены около 13 текстов-лидеров. Среди них были украинские и русские народные песни, советские песни военных лет и другие. Чтобы никого не обидеть, организаторы флешмоба выбрали итоговый вариант с помощью лотереи.

На вокзале в Ижевске прошел песенный флеш моб участники которого исполнили песню Эх, дороги

«Песня «Эх, дороги» оказалась достаточно сложной для исполнения, возможно это оттолкнуло кого-то, кто хотел участвовать, но в последний момент передумал», - рассказал Игорь Чепкасов.

Всего в организации и исполнении песенного флешмоба приняли участие порядка 60 человек, в том числе, профессиональные артисты и музыканты из республиканского Дома молодежи и Дворца культуры железнодорожников.

«Здание вокзала идеальное место для проведения подобных флешмобов, потому что с давних пор в России принято провожать человека в дальнюю дорогу песнями. К тому же, в здании пригородного вокзала Ижевска потрясающая акустика», - говорит Чепкасов.

Песенные флешмобы на вокзалах начались на Украине осенью этого года, где в Запорожье студенты местного музыкального училища исполнили песню из советского фильма «Весна на Заречной улице». Затем в Харькове спели «Старый клен», а на железнодорожном вокзале Одессы исполнили знаменитую «Смуглянку-молдаванку». После этого акцию подхватили в России – на Киевском вокзале Москвы несколько десятков молодых людей и девушек спели «Распрягайте, хлопцы, коней».