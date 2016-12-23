Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин и председатель Гордумы Олег Гарин поделились своими планами на новогодние праздники с журналистами. Нашлись в их задумках и некоторые сходства.

И Гарин, и Тюрин – оба встретят Новый Год в кругу семьи, а уже в праздничные выходные отправятся покорять лыжные курорты Удмуртии.

«Мы хотим собраться с семьей, поедем к маме, она у меня живет в Игре. Соберемся с родственниками, хотим там отпраздновать сам Новый год с 31 на 1, ну а первого числа уже хотим переехать в «Нечкино», покататься, дети на сноубордах, я на лыжах, как раз тоже семейно», - сказал Олег Гарин.

У главы города оказались большие планы на саму новогоднюю ночь, куда вошли не только празднование в семейном кругу, но и на центральной площади Ижевска, и в городке Металлургов.

«У нас как-то совпало. Вместе отдыхаем что ли? Я сказал, что обстановка достаточно стабильная сегодня, но я для себя решил из города не уезжать на эти праздники. Тем более сейчас дал отдохнуть возможность Сергею Павловичу Задорожному (заместитель главы Ижевска по ЖКХ – прим.ред.). В Новый год мы обязательно с семьей соберемся. Ночью приеду на площадь поздравлю, тех, кто там будет, и традиционно в свой прежний округ, где меня три созыва избирали депутатом – городок Металлургов, а дальше я тоже катаюсь на горных лыжах – Нечкино, Чекерил, у меня вся семья катается», - рассказал Тюрин.

Председатель городской думы Ижевска Олег Гарин добавил, что хочет еще съездить в соседний Пермский край, посетить Кунгурские пещеры.

«Есть такая мысль, чтобы съездить Кунгурские пещеры посмотреть. Вроде рядом, ни разу не был там, так что практически все в пределах Удмуртской Республики», - уточнил Олег Гарин.