Москва. Президенту России Владимиру Путину в ходе традиционной большой пресс-конференции предложили учредить должность уполномоченного по правам животных. Российский лидер отметил, что звучит это красиво.

«У владельцев животных есть права. Что касается скотского отношения к животным, есть предложения по ужесточению норм и нормативного регулирования, оно должно быть», - отметил Путин.

Он подчеркнул, что процесс ужесточения мер не должен выходить за рамки разумного.

Стоит отметить, что вопрос был связан с делом хабаровских живодерок.