Мальта. Пассажирский самолет приземлился в международном аэропорту Мальты. Предполагается, что это тот самый лайнер, который угнали в Ливии, пишут Известия.

На борту A320 находятся 118 пассажиров. Лайнер стоит на летном поле с работающими двигателями. Самолет уже окружили солдаты.

О возможном угоне самолета в Ливии, который взял курс на остров, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем Twitter. По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования пока не известны.

Рейс 8U209 вылетел из ливийского города Сабха в Триполи в 10:10 по местному времени. Он должен был приземлиться в пункте назначения в 11:20, но вместо этого повернул в сторону Мальты, где совершил посадку в международном аэропорту в 11:32.