Москва. Президент России Владимир Путин в ходе традиционной пресс-конференции посоветовал не шлепать детей. Он отметил, что существует много других способов воспитания.

«Детей-то лучше не шлепать и не ссылаться на какие-то традиции», - подчеркнул российский лидер, отвечая на вопрос о ювенальной юстиции и декриминализации статьи 116 УК РФ («Побои»).

Президенту указали на то, что нормы ювенальной юстиции в стране действуют несмотря на его поручения не вводить их без обсуждения с общественностью.

«Я против перекошенных стандартов ювенальной юстиции, полагал, что мое поручение исполнено. Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо», - отметил Путин. Он заверил, что еще раз вернется к этому вопросу.