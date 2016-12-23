Ижевск. Удмуртия. Руководитель государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии Владислав Поджаров получит выговор за арест своего подчиненного, подозреваемого в педофилии. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказал журналистам во время своей пресс-конференции глава республики Александр Соловьев.

По его словам, арестованный чиновник работал в региональном правительстве с 2000 года и «характеризовался с хорошей стороны».

«Что ему не хватало в этой жизни? И жена, и дети есть. Для меня нет никакого оправдания тому, что он сделал», - сказал Соловьев.

Глава региона также уточнил, что сотрудника государтсвенно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии Владислава Поджарова с занимаемой должности уволят.

Кроме того, Соловьев призвал руководителей структурных ведомств правительства Удмуртии обращать больше внимания тому, чем занимаются их подчиненные за рабочими компьютерами.