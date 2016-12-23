Ижевск. Удмуртия. Размер инвестиций в экономику Удмуртии до конца 2016 года может составить порядка 85 млрд рублей. Об этом сказал на своей пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, руководитель региона Александр Соловьев.

По мнению Соловьева, свою роль в привлечении инвесторов сыграли изменения в региональном законодательстве, в частности, преференции по налогу на прибыль и имущество.

В качестве крупнейших инвестпроектов, реализованных в регионе, руководитель республики назвал модернизацию концерна «Калашников» и Ижевского автозавода, создание на территории завода «Буммаш» сборки тракторов, а также строительство теплицы для круглогодичного выращивания овощей.

«Первые огурчики свежие будут уже в январе месяце. Это совершенно новые технологии, около 5 млрд рублей (объем инвестиций – прим. ред.)», - сказал Соловьев, на уточнив детали проекта.

Глава региона также рассказал об инвестиционном проекте по выпуску новых конденсаторов на сарапульском заводе «Элеконд», стоимость которого оценивается в 2 млрд рублей.

Общий объем инвестиций, который регион планирует получить в 2017 году, руководитель Удмуртии оценил в 90-95 млрд рублей.