Челябинск. Россия. Фигуристка из Удмуртии, выступающая сейчас за Москву, Алина Загитова занимает 3 место после исполнения короткой программы на чемпионате России. Как сообщает пресс-служба ФФККР, уроженка родникового края Елизавета Туктамышева располагается на 6 месте.

Отметим, что Загитова за свое выступление набрала 74,26 сотых балла и опередила таких именитых спортсменок как Анна Погорилая и Елена Родионова.

Alina Zagitova SP 2017 Russian Nationals

Еще две уроженки Удмуртии Алиса Лозко и Наталья Огорельцева, которые сейчас представляют Санкт-Петербург, располагаются на 14 и 15 местах соответственно.

Лидирует с большим отрывом после исполнения короткой программы Евгения Медведева. Вторая – Мария Сотскова.