Сарапул. Удмуртия. Осужденные женской исправительной колонии №12 в Сарапуле связали для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, более сотни пар носков, варежек и шапок. Как сообщает пресс-служба управления ФСИН по Удмуртии, вещи они передали ижевскому центру помощи «Теплый кров».

В акции осужденные участвуют второй год и останавливаться на этом не собираются. Вяжут по принципу «добро порождает добро».

«Неизвестно, что нас ждет после освобождения, но мы верим, что найдутся добрые люди, которые помогут и нам», - говорится в сообщении.