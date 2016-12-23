Ижевск. Удмуртия. Концессионер строительства моста через реки Кама и Буй в Удмуртии намерен передать свою долю прибыли от эксплуатации объектов банку ВТБ. Об этом рассказал на пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, глава республики Александр Соловьев.

По словам Соловьева, благодаря такому решению, работы на объекте могут продолжиться уже в январе 2017 года.

Глава региона уточнил, что речь идет о 51% прибыли от эксплуатации моста, которую должен был получать концессионер. Благодаря такому решению, работы на объекте могут продолжится уже в январе 2017 года.

«Я думаю в ближайшее время - в январе мы приступим к отсыпке направляющей дамбы, укреплению конусов, потому что банк ВТБ будет проплачивать дальнейшие виды работ. Будем делать все, для того чтобы в июле 2017 года объект был сдан, запущен в эксплуатацию», - пояснил Соловьев.

Концессионное соглашение о строительстве моста через Каму в Удмуртии заключили 1 октября 2013 года. Общая стоимость проекта составила почти 14 млрд рублей. Согласно заключенному соглашению, после окончания строительства мост на 49 лет перейдет концессионеру. Проезд по нему будет платным.

Ранее строительство моста планировали завершить в сентябре 2016 года, затем перенесли открытие на начало ноября, после чего «отодвинули» знаменательную дату еще на пять месяцев.



Движение по мосту открыли 4 ноября 2016 года. Позже Западно-Уральское управление Ростехнадзора России сообщило о незаконности начала рабочего движения по объекту.



12 декабря президиум правительства Удмуртии внес изменения в концессионное соглашение по строительству моста через Каму, касающиеся сроков строительства и новых условий банковской гарантии. Изменения в концессионное соглашение предложил внести министр транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Вахромеев. В концессионное соглашение внесли пункт о предоставлении обеспечения «в размере 10% от размера невыполненных работ – это 160 млн рублей».