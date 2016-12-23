Ижевск. Концессионер строительства моста через реки Кама и Буй в Удмуртии намерен передать свою долю прибыли от эксплуатации объектов банку ВТБ. Об этом рассказал на пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, глава республики Александр Соловьев. По его словам, благодаря такому решению, работы на объекте могут продолжиться уже в январе 2017 года. Глава региона уточнил, что речь идет о 51% прибыли от эксплуатации моста, которую должен был получать концессионер. Об этом и других важных событиях региона в традиционном обзоре от корреспондентов информационного агентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 23 декабря 2016 года

Выговор чиновнику:

Руководитель правового управления администрации главы Удмуртии получит выговор за арестованного подчиненного, которого ранее взяли под стражу по подозрению в педофилии. Об этом заявил глава региона Александр Соловьев.

Табачные штрафы:

1,5 млн рублей штрафов заплатили продавцы Удмуртии за нарушения антитабачного законодательства. Это цифра за год выросла на 15 процентов. За год Роспотребнадзор региона провел 300 проверок.

Инвестиции в республику:

Размер инвестиций в экономику Удмуртии до конца 2016 года может составить порядка 85 млрд рублей. Об этом сказал руководитель региона Александр Соловьев. По мнению руководителя региона, свою роль в привлечении инвесторов сыграли изменения в региональном законодательстве, в частности, преференции по налогу на прибыль и имущество.

Флешмоб на вокзале:

Песню для флешмоба на железнодорожном вокзале Ижевска выбрали с помощью лотереи. Из многочисленных предложений о том, какую именно композицию нужно исполнить, были отобраны 13 текстов.

Новогодние праздники:

Глава Ижевска Юрий Тюрин и председатель Гордумы Олег Гарин поделились своими планами на новогодние праздники с журналистами. Нашлись в их задумках и некоторые сходства. И Гарин, и Тюрин – оба встретят Новый Год в кругу семьи, а уже в праздничные выходные отправятся покорять лыжные курорты Удмуртии.

Чемпионат России:

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова заняла 3 место по итогам короткой программы на чемпионате России. Уроженки родникового края Туктамышева и Лозко занимают 6-е и 14-е места соответственно.

Олимпийские гостьи:

Гандболистки ижевского «Университета» на домашнем паркете уступили краснодарской «Кубани». Встреча завершилась со счетом 37:25 в пользу коллектива триумфатора Олимпийских игр в Рио Евгения Трефилова.

Возможные увольнения:

Муниципальных чиновников Удмуртии будут увольнять за нечищеные около школ дороги. Такое заявление сделал председатель правительства региона Виктор Савельев. На устранение недостатков он дал три дня – до понедельника, 26 декабря.