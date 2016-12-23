Ижевск. Удмуртия. Концессию с «Удмуртскими коммунальными системами» могут расторгнуть, если концессионер не будет выполнять свои обязательства по соглашению. Такое заявление сделал в пятницу, 23 декабря, руководитель региона Александр Соловьев.

«Когда мы начали его готовить, мы сразу решили сделать первое - если они не выполняют обязательства, концессионеры будущие, в течение одного года, мы берем право на себя расторгнуть эту концессию. Они с этим были не согласны, но тем не менее мы их все-такие убедили, не на один, а два года», - сказал Соловьев.

Напомним, ранее корреспонденты информационного агентства «Сусанин» подвели итоги и собрали воедино все новости, с момента первого появления информации о заключении концессии «Удмуртских коммунальных систем» с администрацией Ижевска и заодно выяснили, чего ждать жителям Ижевска от подобного соглашения.

Позже директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов прокомментировал подписание концессионного соглашения с администрацией Ижевска. По словам управленца, в рамках соглашения коммунальщики проведут «большие ремонты в нескольких районах города уже в 2017 году».

23 декабря причину спешного подписания концессии с «Удмуртскими коммунальными системами» прокомментировал глава Ижевска Юрий Тюрин. По его словам, если бы документ не подписали до 20 числа, городу бы пришлось изыскивать из бюджета дополнительно 500 млн рублей на подготовку теплосетей.