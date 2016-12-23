Москва. Президент России Владимир Путин провел 12-ю традиционную большую пресс-конференцию. В этом году она длилась 3 часа 53 минуты.

Большая часть заданных российскому лидеру вопросов касалась внутренних проблем России – импортозамещения, налогов, Крыма, добычи угля.

Первой темой была экономическая ситуация в стране. Путин заверил: в этом году экономические показатели лучше, чем были в 2015 году.

«Инфляция в прошлом году была достаточно высокой. Связано это было, в том числе, с импортозамещением. В этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе. Уверенно меньше 6, скорее всего, 5,7-5,8», - отметил Путин.

Он заявил, что это рекордный низкий показатель, который позволит вывести инфляцию на 5%, а позже и на 4%.

При этом Путин подчеркнул, что за год снизились реальные доходы населения, что снижает его потребительскую способность.

«В социальной сфере сохраняется положительная динамика демографии. Чуть-чуть уменьшились показатели рождаемости», - добавил президент.

Задали президенту вопрос о субсидии для сельхозмашиностроения, на что он заявил, что «антикризисная мера не может быть постоянной».

В ходе пресс-конференции Путина также была затронута тема развития региональных банков и деятельности Банка России. Президент отметил, что деятельность Центробанк сегодня направлена на оздоровление российской финансовой системы, что одобряется российскими и мировыми экспертам.

Отдельно был затронут вопрос «шоу, в которые не нужно превращать коррупционные дела», а также дело об убийстве Бориса Немцова.

«Я поддерживаю все, что делает следствие», - подчеркнул Путин. Он добавил, что до решения суда делать выводы по делу Улюкаева нецелесообразно и вредно.

На вопрос о бюджете страны на 2017 год Путин сказал, что основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел «Национальная оборона». Однако это, по мнению главнокомандующего, не отразится на обороноспособности страны.

«Мы сильнее любого агрессора», - заявил глава государства.

Кроме того, в 2017 году также полностью сохранится и поддержка промышленности.

Представитель американских СМИ спросил: «Возможно ли в следующем году проведение досрочных выборов?», на что Путин поинтересовался: «Какой страны?».

Журналист из Крыма поинтересовался степенью интеграции региона в экономику России. Путин в своем ответе отметил, что есть регионы, где уровень дохода ниже, чем в республике, а также, что в регионе надо, в первую очередь, развивать здравоохранение.

Также президенту пришлось отвечать на вопросы о хакерских атаках в США, допинговом скандале, проблемах экологии, досрочном выходе на пенсию, ценах на нефть,

Не осталось без внимания и убийство российского посла в Турции Андрея Карлова: «Трагедия с послом – это покушение на Россию, на российско-турецкие отношения».

Польский журналист вновь поинтересовался возвращением обломков самолета, при крушении которого погиб президент страны Лех Качиньский. «Мы сделали все, чтобы расследовать это. Не надо использовать это для нагнетания в межгосударственных отношениях. Надо прекратить спекуляции на этот счет, произошла страшная трагедия», - ответил Путин.

В числе заданных вопросов были также права животных, шахматная корона, строительство Северного широтного хода на Ямале, проблемы Ближнего Востока, строительство детских хосписов, отношения с Западом.

Одна из журналисток предложила запретить упоминать запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». Путин пошутил: «А разве вам что-нибудь запретить?».

«Слова патриотизм начинает терять свое значение», - заявила президенту одна из задававших вопросов, на что президент ответил: «Государство будет поддерживать патриотизм. У нас нет и не будет другого объединяющего начала».

Отдельными предметами для обсуждений стали ювенальная юстиция и российская элита.

В числе последних вопросов был детский, его передал президенту представитель «Классного журнала»: «Какого робота не хватает в Кремле?».

Путин ответил: «Когда от наших решений зависят судьбы миллионов, нужен человеческий подход. Нужно быть людьми, а не роботами».

В целом, глава государства ответил на 67 вопросов от 48 журналистов.