США. Известный актер Брэд Питт выдвинул обвинения против Анджелины Джоли, с которой он разводится. С заявлением по просьбе голливудской звезды выступил его адвокат Лэнс Шпигель, пишет 7days.

От лица Питта Шпигель заявил, что Джоли игнорирует интересы детей, так как допускает утечку информации в прессу об их семье.

«Она, видимо, совершенно не в состоянии контролировать этот процесс. Или же еще хуже – делает это сознательно, преследуя при этом свои цели!» - отметил Шпигель.

Брэд потребовал, чтобы суд запретил Джоли разглашать в дальнейшем не только какую-либо информацию, их касающуюся детей, но и всей их семейной жизни. Кроме того, актер считает, что его супруга не только позволяет себе излишнюю откровенность с прессой, но и, что еще хуже, настраивает детей против него.

Стоит отметить, что, по сообщениям зарубежных СМИ, двое старших детей пары — 13-летний Пакс Тьен и 15-летний Мэддокс — не желают видеть отца. А девочки — 11-летняя Захара и 10-летняя Шило — встали на сторону отца и ссорятся с братьями, считая, что те ведут себя неправильно. Что же касается двоих младших — близнецов Нокса и Вивьен, то они вообще не могут понять, почему их папа больше не живет дома.

Впрочем, ситуация, по всей видимости, скоро определится: в январе 2017-го должны, наконец, начаться судебные заседания по бракоразводному процессу Питта и Джоли.