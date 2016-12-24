Москва. Знаменитый российский и советский фигурист Илья Авербух оценил выступлений фигуристки из Ижевска Алины Загитовой в короткой программе чемпионата России. По его словам, спортсменка продемонстрировала впечатляющее катание. Об этом заявил агентству «Р-Спорт».

«Такое происходит не впервые. В свое время Аделина Сотникова так побеждала, но не могла поехать по возрасту на чемпионаты Европы и мира. Выступление Загитовой предсказуемо. Фигуристка показала самый сложный набор на Финале юниорского Гран-при, уже там побеждала безоговорочно. На данный момент это катание (в короткой программе ЧР) очень хорошее, впечатляющее», - сказал Авербух по телефону.

Напомним, Загитова получила за короткую программу на чемпионате России 74,26 балла и занимает третье место вслед за Евгенией Медведевой (80,08) и Марией Сотсковой (74,39). Фигуристка стала победительницей юниорского Финала Гран-при, прошедшего в Марселе 8-11 декабря.

«Но Загитова, я так понимаю, по возрасту не сможет поехать на чемпионат Европы и мира. Я предпочитаю выступление фигуристок в таком возрасте особо не обсуждать, если мы предъявляем к ним взрослые требования. Интересуют в первую очередь те, кто поедут на чемпионаты Европы и мира», - добавил собеседник агентства.

Alina Zagitova SP 2017 Russian Nationals

В свою очередь во время проката в прямом эфире «МатчТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также оценила выступление спортсменки на соревнованиях российского уровня.

«Девочка фантастическая. Что можно говорить? И музыкальна, и хороша собой. Этери говорит, что у нее совсем другой характер. Вот он Ижевск. Пожалуйста, помогайте школе фигурного катания в Ижевске. Лучше пусть все ваши дети идут на фигурное катание и на хоккей, чем просто будут болтаться по улицам. Самый сложный каскад в мире исполнила Алина Загитова», - сказала Тарасова.