Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска и всей Удмуртии с нетерпением ждут самого главного праздника страны – Нового года, до которого остались считанные дни. Тем не менее, можно услышать и высказывания о том, что праздничного настроения до сих пор нет, и что делать с этим никто не знает.

Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» борьбу с хандрой решили взять в свои руки и составили список предпраздничных мероприятий, которые пройдут в выходные, 24 и 25 декабря в Ижевске. Читайте, думайте, и скорей выбегайте из дома!

Суббота, 24 декабря

- 9:00 – 19:00 – новогодняя программа «В лес за чудесами», Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда», улица Коммунаров, 287;

- 9:00 – 19:00 - «Дыхание времени. Литературный Новый год» – выставка редких и ценных изданий из фонда Республиканской библиотеки для детей и юношества, улица Пушкинская, 200;

- 9:00 – 19:00 - «В Новый год с хорошей книгой!», акция чтения любимых книг, Республиканская библиотека для детей и юношества, улица Пушкинская, 200;

- 10:00 – мастер-класс по вязанию варежек, ВЦ «Галерея»

- 10:00, 16:00 - новогодняя интермедия вокруг ёлки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Сказка «Волшебник изумрудного города», Государственный национальный театр Удмуртии, улица Горького, 73;

- 10:00, 13:00, 16:00 – спектакль «Умка», Государственный театр кукол Удмуртии, улица Ломоносова, 9;

- 10:00 - «Детский уголок», городской новогодний конкурс юных пианистов, детская школа искусств № 1 имени Корепанова, улица Максима Горького, 78;

- 10:00 - новогодние представления и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, ЦТР «Октябрьский»;

- 10:00 - 17:00 - «Новый год у ворот!», «Субботний день для взрослых и детей», библиотека-филиал имени Крылова;

- 10:00, 13:00 - «Раз, два, три, елочка, гори!» новогоднее представление для младших школьников, ДДЮТ, улица Кирова, 17;

- 11:00, 13:00 - новогодние программы для жителей микрорайона «Столичный» Индустриального района;

- 12:00 - открытие главной елки Устиновского района, территория на парковке ТРК «Столица»;

- 12:00 - новогодняя программа для жителей Индустриального района, Воткинское шоссе, 24;

- 13:00 - новогодняя программа «Отменяю Деда Мороза, или приключения Несмеяны в зоопарке», Зоопарк Удмуртии;

- 14:00 – городская интернациональная елка, ЦТР Октябрьский, улица 5-я Подлесная, 44;

- 14:00 - интернациональная ёлка в рамках городской опорной площадки «Мозаика культур» для учащихся 5-10 классов, ЦТР «Октябрьский»;

- 15:00 – концертная программа «Приключения под Новый год», дворовая территория улицы Локомотивная, 33.

- 16:00 - «Новый год – 2017», городской новогодний фестиваль «Вместе»: открытие главной елки Ижевска и городского новогоднего фестиваля «Вместе теплее!» на Центральной площади;

- 16:00 - «Выль Ар чинлыли жингыртэ лымы ныл Иже дыртэ!», театрализованный концерт, дворец культуры «Аксион», улица Горького, 92;

- 16:00 - «Новый год – один на миллион», новогоднее представление для школьников среднего возраста, ДДЮТ, улица Кирова, 17;

- 18:00 - «Новогодний рейс». Вечеринка с участием дуэта «Трэш-фолк», квартета «Все четверо», Лилии Третьяковой, Вероники Пушиной и ансамбля «Италмас», Удмуртская государственная филармония, улица Пушкинская, 245;

- 18:30 – хоровой спектакль «Рождество с хором мальчиков», детская школа искусств № 2 имени Чайковского, улица Пастухова, 11).

Воскресенье, 25 декабря

- 9:00 – 19:00 - «Дыхание времени. Литературный Новый год» – выставка редких и ценных изданий из фонда Республиканской библиотеки для детей и юношества, улица Пушкинская, 200;

- 9:00 – 19:00 - «В Новый год с хорошей книгой!», акция чтения любимых книг, Республиканская библиотека для детей и юношества, улица Пушкинская, 200;

- 10:00 – мастер-класс по созданию сарафана, ВЦ «Галерея»;

- 10:00 - новогодняя интермедия вокруг ёлки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей, сказка «Волшебник изумрудного города», Государственный национальный театр Удмуртии, улица Горького, 73;

- 10:00, 13:00 - «Раз, два, три, елочка, гори!» новогоднее представление для младших школьников, ДДЮТ, улица Кирова, 17;

- 11:00 – 12:00 - праздничная новогодняя программа в Устиновском районе, микрорайон Старки, улица Спортивная, 21, 27;

- 12:00 - новогодняя программа для жителей Индустриального района, улица Буммашевская, 38;

- 12:30 – 13:30 - праздничная новогодняя программа в Устиновском районе, дворовая территория улицы Старосмирновская, 28;

- 13:00 - «Сказочный сюжет у новогодней елки», литературный вечер в творческой гостиной «Суть», ДК «Восточный», улица Парковая, 9а;

- 15:00 - новогодняя программа в микрорайоне «Восточный» для жителей Индустриального района, территория перед ДК «Восточный», улица Парковая, 9а;

- 16:00 - «Новый год – один на миллион», новогоднее представление для школьников среднего возраста, ДДЮТ, улица Кирова, 17;

- 16:00 - «Выль Ар чинлыли жингыртэ лымы ныл Иже дыртэ!», театрализованный концерт, дворец культуры «Аксион», улица Горького, 92;

- 18:00 - «Новогодний рейс», вечеринка с участием дуэта «Трэш-фолк», квартета «Все четверо», Лилии Третьяковой, Вероники Пушиной и ансамбля «Италмас», Удмуртская государственная филармония, улица Пушкинская, 245.