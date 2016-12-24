Филиппины. Президент Филиппин Родриго Дутерте зявил, что сожжет Организацию объединенных наций, если поедет в США. Таким образом глава государтсва отреагировал на претензии верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна по поводу убийств, которые Дутерте совершал, борясь с наркоторговцами, сообщает «Газета.ру».

«Вы можете идти и подавать жалобу в ООН. Я сожгу Организацию Объединенных Наций в таком случае. Если я поеду в Америку, я дотла сожгу ООН», - сказал президент Филиппин.

Напомним, что ранее президент Филиппин назвал Барака Обаму «сыном шлюхи» после появившихся в СМИ сообщений о намерении американца высказаться на тему соблюдения прав человека в Филиппинах на саммите G20, позже политик послал к черту Евросоюз.