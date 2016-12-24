Москва. Телефонный разговор состоялся между Президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает «Интерфакс», в ходе переговоров главы государств обсудили расследование дела об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.

«Отмечена тесная координация российских и турецких правоохранительных органов и спецслужб по этому вопросу», - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили положение дел в Сирии.

«С обеих сторон выражено удовлетворение успешным завершением операции в Алеппо. Тем самым - созданы благоприятные условия для запуска мирного процесса, предполагающего прекращение боевых действий на всей территории Сирии и переход к политическому урегулированию», - говорится в сообщении Кремля.