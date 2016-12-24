Ижевск. Удмуртия. Прирост товарной продукции в Ижевске по итогам 2016 года составил 6,4%. Как сообщил журналистам на пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, глава города Юрий Тюрин, это позволило предприятиям столицы Удмуртии увеличить фонд зарплаты на «три с небольшим процента», по НДФЛ Ижевск получил в бюджет дополнительно 8% доходов.

«Правда эти 8% не перекрыли то, что мы не получили в связи со снижением кадастровой стоимости земли, но наши крупные, средние предприятия в 2016 году сработали, причем важно, что показатель не в деньгах, а именно в физических объемах», - уточнил Тюрин.

Градоначальник также добавил, что в целом от плана бюджета города не досчитался 800 млн рублей.

«Эти средства мы компенсировали за счет предоставленного бюджетного кредита правительством Удмуртской Республики», - сказал Юрий Тюрин.