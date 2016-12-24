Вашингтон. Президент Соединенных штатов Барак Обама подписал распоряжение, которое позволяет накладывать санкции на граждан всех стран, виновных, по мнению, Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека. Как сообщает портал «Известия», соответствующий законопроект подписали в пятницу, 23 декабря.

Ранее, персональные санкции ввели только в отношении российских чиновников, якобы замешанных в нарушении прав человека по версии Белого дома. Все, кто попадет в так называемы «список Магнитского», не смогут въехать на территорию США, их собственность на территории страны арестуют, а счета в американских банках заморозят.

Снять действие санкций может только президент Соединенных штатов.