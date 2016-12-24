Ижевск. Удмуртия. Около 9,5 тыс. человек родилось в Ижевске в 2016 году. Именно такую цифру ожидают получить в администрации города к концу года, сообщил журналистам на пресс-конференции в пятницу, 24 декабря, глава муниципалитета Юрий Тюрин.

Количество умерших в этом году находится на уровне 7,3 тыс. Также, по словам градоначальника, население Ижевска постепенно начало прибывать и по миграционной составляющей.

«Мы ожидаем на конец года контрольные цифры. Это рождаемость в 9,5 тыс. детей к 2016 году, что превысит смертность значительно, поскольку тоже контрольные цифры – 7,3 тыс. человек. Важно отметить, что, начиная с августа месяца у нас начался не только естественный прирост населения по рождаемости, но и в целом прирост по жителям Ижевска с учетом миграции. То есть приезд жителей в город в цифрах превысил отъезд», - сказал Юрий Тюрин.

Глава города также уточнил, что к концу текущего года ожидается, что население столицы Удмуртии увеличится на 1,5 тыс. человек.

«Это важный социальный показатель, дело тут не в цифрах, а в том, что Ижевск стал привлекательным для проживания, и его население с 2016 года начало прирастать», - подытожил Тюрин.