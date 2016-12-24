Ижевск. Удмуртия. Единственное информационное агентство в Удмуртии «Сусанин» празднует свой день рождения. Именно сегодня, 24 декабря, одному из самых популярных СМИ нашей республики исполнилось 16 лет.

Первые новости Свободная Удмуртская Служба АНалитики и Новостей (именно так было собрано название) опубликовала вечером 24 декабря 2000 года.

Специально ко дню рождения мы задали несколько каверзных вопросов нашему уважаемому директору Дмитрию Афонину, который отметил, что несмотря на сложность и ответственность его работы, «Сусанин» он любит всей душой и рад возглавлять его коллектив.

«Это всегда нелегко, потому что мы пишем новости и всегда стараемся писать их, во-первых, оперативно, во-вторых, максимально полно и объективно, поэтому приходится и стараться собрать всю информацию, и сделать это быстро. Понятно, что этим занимаются корреспонденты, но и я в этом участвую. В любом случае, как бы сложно это не было, работа эта очень приятная, потому что у нас отличная команда, которая профессионально выполняет свои обязанности, и я горжусь этим коллективом, и тем, что я его часть», - сказал Дмитрий Афонин.

Он также добавил, что любой «сусанинец» должен быть стойким и терпеливым, как в словах песни «падали, но поднимались».

«В отборе сотрудников в большей степени участвует главный редактор, потому что «Сусанин» - это, в первую очередь, новостная редакция, я просто смотрю, чтобы человек был проактивным, то есть когда что-то не получается, чтобы он не ныл себе внутри или на всю редакцию, или мне лично, а просто делал. Как в популярной песне, где падали, но поднимались».

Говоря о конкурентах новостного поприща, Дмитрий Афонин сказал, что главным врагом новостников всегда является время, которое всегда работает против них – то есть новость, вышедшая через 12 и более часов после мероприятия, новость, которая уже никому не нужна и неинтересна.

В будущем директор лучшего информационного агентства Удмуртии (по версии корреспондентов – прим. ред.) пожелал «Сусанину» наращивать свои обороты также, как в 2016 году.

«Я пожелаю достижения новых целей. Увеличения аудитории, чтобы «Сусанин» рос и развивался так, как он делал это в 2016 году, потому что за 2016 год мы показали качественный рост, это отметили и новостные агрегаторы и наши читатели, которые доверяют нам еще больше и уважают нас за объективность», - подытожил Дмитрий Афонин.

Не остался в стороне от поздравлений и технический директор Алексей Мокрушин – один из создателей «Сусанина».

«Желаю «Сусанину» в новом году стать краше, более заметными и технологичным, не растеряв главного: качества, креативности, объективности и оперативности, того, что ценится нашими читателями. Это трудно, далеко не всегда вознаграждается по достоинству, приводит к нервным срывам, задержкам допоздна на работе, нерегулярному питанию, наконец. Желаю крепкого здоровья всем ребятам и девчатам, что работают в «Сусанине», их близким, это очень важно. Пусть «Сусанин» становится больше, ведь люди - самое ценное, что есть в нашем информационном агентстве, а технологии приложатся, я сделаю все для этого», - поздравил коллектив Алексей Мокрушин.

Точку в этом потоке поздравлений, как и в любой новости, вышедшей на сайте, поставил главный редактор Григорий Глухов, подчеркнув при этом, что его работа – это один из самых интересных этапов в его жизни.

«Поздравляю «Сусанин» с днем рождения. Для меня это одна из самых интересных и необычных страниц в моей жизни и биографии. Самое главное богатство и уникальность нашего информагентства – это его коллектив - в нем работают самые замечательные, удивительные и уникальные люди. Желаю сайту «Сусанин» процветать и развиваться еще много много лет!» - подытожил Григорий Глухов.