Благовещенск. В Амурской области запустили строительство моста через реку Амур, который соединит Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Как сообщает Интерфакс, торжественная церемония запуска проекта состоялась в субботу, 24 декабря.

«У строителей ответственная задача - в течение трех лет построить этот важный объект, который по протяженности больше километра, только подъездных путей 11 километров. Мы предпримем максимум усилий, чтобы эти сроки не были нарушены. Этот мост, наконец, объединит два берега, на которых стоит столица Приамурья и китайский город Хэйхэ. Это позволит более динамично развиваться и Приамурью, и провинции Хэйлунцзян», - сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

В свою очередь, губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хау выразил надежду, что «российские и китайские подрядчики будут тесно сотрудничать и придерживаться принципа строгого соблюдения технических требований и построят мост качественно. Мост, как символ дружбы, сотрудничества и совместного развития».

Строить его будут в три этапа: на первом - начнут строительство самого сооружения, на втором – подъездных дорог, на третьем – создадут пункта взимания платы как на российской, так и на китайской стороне.

Затраты по возведению объекта возьмут на себя обе стороны: 13,6 млрд – Россия и 5,2 млрд – Китай. Сооружение мостового перехода займет порядка трех лет. Проектировщиком выступает ОАО «Институт Гипростроймост». Отметим, что строительство моста через Амур Россия и Китай обсуждали в течение 20 лет.