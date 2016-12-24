Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2016 году сдали порядка 333 тыс. квадратных метров жилья. В 2015 году этот показатель составил 319 тыс. квадратных метров, сообщил журналистам на пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, глава города Юрий Тюрин.

«Это хороший показатель, говорит о том, что отрасль живет. Хотя, мы понимаем, что вопрос очень непростой, что спрос на покупаемую жилплощадь упал в целом по стране и Ижевск не исключение, плюс вступает в силу новое законодательство по строительству с 1 января и направлено оно на то, чтобы исключить возможность появления новых обманутых дольщиков, но создает определенные сложности для организации строительства и продажи квартир», - сказал Тюрин.

Несмотря на новшества в законе, градоначальник отметил, что все проблемы решаемы, на это потребуется лишь некоторое время.

«Как оценивают застройщики, от трех до пяти месяцев, что может вызвать определенную задержку по строительству», - уточнил Тюрин.