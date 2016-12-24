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Декабрь 2016
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Прокуратура Удмуртии выявила нарушения в деятельности управления благоустройства и транспорта Ижевска

.простроительство

А тем временем:

1 стоп

Около 333 тыс квадратных метров жилья сдали в Ижевске в 2016 году

В 2015 показатель находился на уровне 319 тыс. квадратных метров.

Около 333 тыс квадратных метров жилья сдали в Ижевске в 2016 году
строительство, Ижевск, жилье, Удмуртия, градостроительство


17:00

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2016 году сдали порядка 333 тыс. квадратных метров жилья. В 2015 году этот показатель составил 319 тыс. квадратных метров, сообщил журналистам на пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, глава города Юрий Тюрин.

«Это хороший показатель, говорит о том, что отрасль живет. Хотя, мы понимаем, что вопрос очень непростой, что спрос на покупаемую жилплощадь упал в целом по стране и Ижевск не исключение, плюс вступает в силу новое законодательство по строительству с 1 января и направлено оно на то, чтобы исключить возможность появления новых обманутых дольщиков, но создает определенные сложности для организации строительства и продажи квартир», - сказал Тюрин.

Несмотря на новшества в законе, градоначальник отметил, что все проблемы решаемы, на это потребуется лишь некоторое время.

«Как оценивают застройщики, от трех до пяти месяцев, что может вызвать определенную задержку по строительству», - уточнил Тюрин.

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