Париж. Франция. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Франции необходимо выйти из Европейского союза, Североатлантического альянса (НАТО) и еврозоны. Как сообщает «Газета.ру», политик уточнила, что планирует участвовать в президентских выборах и Frexit станет частью ее политики.

Кроме того, Ле Пен раскритиковала единую европейскую валюту и назвала ее инструментом шатажа.

«Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее», - сказала политик.

Вслед за Францией, она предложила покинуть еврозону Португалии, Италии, Испании, Ирландии, Греции и Кипру.

«Идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их», - подытожила лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Французский политический деятель заявила, что в случае ее победы на выборах, Франция покинет и НАТО, потому что эта организация потеряла свой смысл.

«Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе», - сказала Ле Пен.

Также она добавила, что с уважением относится к президенту России Владимиру Путину и избранному президенту США Дональду Трампу.