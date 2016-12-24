Ижевск. Удмуртия. «ВАЗ 2109» и «Ниссан» столкнулись на 13 километре объездной автодороги Ижевска, на участке между поворотами к Ягулу и Хохрякам. ДТП произошло в субботу, 24 декабря, около 13:45, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Водитель «девятки», женщина, не справилась с управлением, допустила занос авто, и выехала на встречную полосу движения, где машина столкнулась с иномаркой.

В результате аварии пострадали водитель и четыре пассажира «ВАЗа». С различными травмами их доставили в больницу.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает: в условиях выпадения осадков и образования снежного наката, водителям необходимо снизить скорости передвижения и выполнения маневров. Выбранная правильно скорость позволит постоянно контролировать направление движения, не допускать заноса транспортного средства и позволит заблаговременно остановиться в случае возникновения опасности.