Белград. Сербия. В столице Сербии Белграде скончалась знаменитая стюардесса Весна Вулович – единственная выжившая после падения McDonnell Douglas DC-9 в 1972 году. Как сообщает Life.ru, бортпроводнице было 66 лет.

В день трагедии на борту самолета находились 23 пассажира и 5 членов экипажа, включая стажировавшуюся 22-летнюю Вулович. Вместо нее должна была лететь другая стюардесса, но из-за ошибки авиакомпании на борту оказалась именно Весна.

В Воздушном пространстве ГДР самолет взорвался, его части упали в горах Чехии. Среди обломков местные жители нашли живую, привязанную к своему креслу Вулович, остальные члены экипажа погибли.

Бортпроводница обладала мировым рекордом высоты для выживших при свободном падении без парашюта.

Как сообщает портал, женщина несколько дней не отвечала на звонки, после чего ее друзья обратились в полицию. В пятницу, 23 декабря полиция вскрыла квартиру Вулович, где в ванной нашли ее тело.

Причина смерти пока не известна. У бывшей стюардессы были проблемы со здоровьем.