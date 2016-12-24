Москва. Уголовное дело возбудили по факту убийства 12-летней девочки на востоке Москвы. Как сообщает «Интерфакс», сейчас правоохранители устанавливают местонахождение родственников ребенка в момент совершения преступления, и тех, кто мог попасть в квартиру без родителей.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту убийства малолетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»)», - говорится в сообщении.

Также следователи назначили ряд судебных экспертиз

Тело 12-летней девочки обнаружили в квартире дома на улице Ферганской с колото-резаными ранами. В квартире находились пожилая бабушка и 4-летний ребенок.

Напомним, ранее сообщалось, что девочку с ножевым ранением в ванной комнате нашли ее родители. По словам матери, ребенок покончила с собой. Однако, следователи начали проверять версию об убийстве. Поводом для сомнений послужили многочисленные ссадины и ушибы на теле подростка.