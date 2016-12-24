Берлин. Германия. Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии Рождества купила в супермаркете картофель, масло, творог, перец и коробку конфет. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bild, общая сумма покупок составила около 100 евро.

«Это обычные для лидера ФРГ продукты, в которых нет ничего праздничного», - говорится в сообщении.

По данным издания, в этом году на праздничном столе Меркель не будет ни традиционного рождественского гуся, ни карпа, ни алкоголя.

«Единственное, чем сможет полакомиться канцлер, исходя из ее покупок, — это 300 граммов конфет Mon Chéri», - уточняет портал.

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