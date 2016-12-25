Ижевск. Удмуртия. Сегодня, 25 декабря, свой 65-летний юбилей празднует первый президент Удмуртии, член Совета Федерации Федерального Собрания России, почетный гражданин Удмуртской Республики Александр Александрович Волков.

Будущий глава Удмуртии родился в Брянске, в многодетной семье рабочего.В семье Волковых было 7 детей.

В 1970 году окончил Брянский строительный техникум по специальности «промышленное и гражданское строительство» и получил направление в город Глазов Удмуртской АССР, в строительное управление Чепецкого механического завода. Был главным инженером участка, начальником строительного управления.

В 1978 году получил диплом Пермского политехнического института.

С 1986 по 1989 годы работал в должности председателя Глазовского городского исполкома.

1989 год - назначен на пост первого заместителя председателя Госплана Удмуртии, а позже стал председателем Государственного комитета по архитектуре и строительству, был заместителем председателя Совета Министров Удмуртии.

1993 год - был назначен на должность председателя Совета Министров Удмуртской Республики, был сенатором Совета Федерации.

С апреля 1995 года - председатель Госсовета Удмуртии.

1999 год - переизбран на должность председателя Госсовета Удмуртии.

2000 год - избран президентом Удмуртии, 2004 - переизбран на второй срок.

В феврале 2009 года вновь был избран на очередной президентский срок Госсоветом Удмуртской Республики по предложению Президента России Дмитрия Медведева.

В феврале 2014 года Волков ушел в отставку с поста президента, и стал сенатором Совета Федерации. В Совете Федерации работал заместителем председателя Комитета по науке, образованию и культуре.

Доктор экономических наук. В 1996 году получил диплом Московского института международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли, специальность экономист международного бизнеса.

Информационное агентство «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает всем именинникам этого дня всего самого наилучшего!