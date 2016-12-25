Ижевск. Удмуртия. День рождения 25 декабря отмечает почетный гражданин Удмуртской Республики, председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Удмуртторф» Анатолий Марченко. Ему исполняется 78 лет.

Марченко долгие годы возглавлял ГУП (ОАО) «Удмуртторф». Являлся депутатом Государственного Совета Удмуртии второго (1999-2003) и третьего (с апреля 2003 г. ) созывов. Занимался разработкой Покровского месторождения нефти на территории Граховского района. Первые тонны нефти здесь уже были добыты весной 1999 года, к 2003 году были разработаны 12 скважин.

За многолетний труд Марченко присвоены звания «Заслуженный экономист Российской Федерации», «Заслуженный нефтяник УР», «Почетный гражданин Удмуртской Республики».

Информационное агентство «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает всем именинникам этого дня всего самого наилучшего!