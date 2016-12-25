Челябинск. Россия. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова заняла второе место на прошедшем чемпионате России в Челябинске. Как сообщает официальный сайт соревнований, 14-летняя спортсменка, которая сейчас представляет Москву, уступила лишь чемпионке мира и победительнице взрослого финала гран-при 2016 года Евгении Медведевой.

По сумме короткой и произвольной программ Загитова набрала 221,21 балла. Медведева, в свою очередь получила от судей 233,57 балла. «Бронзу» завоевала Мария Сотскова (219,90 - балла).

«Мне очень понравилось участвовать в Чемпионате, и занять 2 место – это для меня большой сюрприз, так как я думала, что не попаду даже в пятерку. Моя сильная сторона в фигурном катании – это прыжки во второй половине программы. После чемпионата я поеду на 4 дня домой в родной Ижевск, встречу Новый год с родными и немножечко отдохну», - рассказала Загитова после своего выступления.

Alina ZAGITOVA / Алина Загитова FS - 2017 Russian Nationals

Также стоит сказать о том, что спортсменка, которая еще недавно выступала за Удмуртию, опередила таких именитых фигуристок как Анну Погорилую и Елену Радионову.

Отметим, что в рамках национальных состязаний в Челябинске действующая чемпионка мира Евгения Медведева установила три неофициальных мировых рекорда, превзойдя даже свой собственный результат на финале гран-при в Марселе.

Несмотря на второе место в соревнованиях российского уровня Загитова, в силу возраста, не сможет поехать на чемпионат Европы.

Еще три уроженки Удмуртии Елизавета Туктамышева, Алиса Лозко и Наталья Огорельцева заняли 8, 14 и 17 места соответственно. Все они на данный момент выступают за Санкт-Петербург.