Ижевск. Удмуртия. Зима в Ижевске в самом разгаре и уже не за горами долгожданные новогодние каникулы. Чтобы провести их весело, активно и с пользой, корреспонденты информагентства «Сусанин» решили поделиться списком главных мест города, опубликованным в «Столица Ижевск», где собираются любители самых настоящих зимних видов спорта – лыжных гонок и прогулок, а также завораживающих катаний на коньках.

Если на вашем шкафу давно запылились лыжи, то вам прямая дорога:

- парк имени Кирова;

- лыжная трасса рядом с домом № 78б, городок Машиностроителей;

- лыжная трасса рядом со школой № 12, улица Азина, 325;

- освещенная лыжная трасса, лесопосадка городок Строитель, ограничена улицами Драгунова, Кошевого, Областной и переулком Хвойный;

- лыжная трасса, лесопосадка рядом с садоогородом Лесной, Ленинский район;

- рядом со школой № 26, Вараксино, Вараксинский бульвар, 1а;

- рядом с Ижевским агростроительным техникумом, улица Автономная, 81.

Если же у вас заскучали коньки, клюшка и шайба, то вы идете:

Индустриальный район

- улица 9 января, 231 а, Стадион «Торпедо»;

- улица Шишкина, 3, Гуманитарный лицей;

- улица Дзержинского, 71, школа № 69;

- улица Советская, 33, стадион «Зенит»;

- улица Зенитная, 5, спортивная детская юношеская школа по футболу;

- улица Воткинское шоссе, 118, «Русский Дом»;

- улица Авангардная, парк «Берёзовая роща».

Ленинский район

- улица Азина, 325, школа № 12;

- улица Леваневского, 102, школа № 17;

- улица Новостроительная, 34, школа № 45;

- улица Тверская, 58, школа № 60 гор. Строителей, 46;

- улица Леваневского, 100а, ООО «Строй- Инвест»;

- поселок Машиностроителей, 108, спортивная детская юношеская школа мотоспорта;

- улица Заводская, 4, УК ЖРП-8;

- улица Баранова ,81, хоккейная коробка;

- улица Клубная, 47, хоккейная коробка;

- улица Ленинградская, 3, УК ЖРП-8;

- улица Ленинградская, 118, УК «Кедр»;

- улица Клубная, 58а, школа № 100;

- улица Локомотивная, 38, УК «Кедр»;

- улица Степная, 81, школа № 10;

- улица Клубная, 62 корпус 1, хоккейная коробка;

- улица Депутатская, 40а, гимназия № 6 имени Габдуллы Тукая.

Октябрьский район

- улица Максима Горького, 162, детский юношеский центр по хоккею «Гвоздика»;

- улица Кирова, 5, детский юношеский центр по хоккею «Гвоздика»;

- улица Школьная, 47а, детский юношеский центр по хоккею «Гвоздика»;

- улица Холмогорова, 23, Центр «Надежда»;

- стадион «Купол»;

- стадион «Динамо»;

- улица Пушкинская, 283, УК «Ижкомцентр».

Первомайский район

- улица Рылеева, 1а, школа-интернат № 15;

- улица Восточная, школа № 31;

- улица Пушкинская, 177, школа № 68;

- улица Демократическая, 53, школа № 18;

- улица Степана Разина, 56, клуб «Зодчий»;

- село Медведево, 44, клуб «Колосок»;

- улица Карла Либкнехта, 24, школа № 97;

- улица 40 лет Победы, 128, школа № 42;

- улица Ленина, 168а, спортивная школа № 4;

- улица Восточная, 73а, Научно-технический центр «Механик».

Устиновский район

- улица Барышникова, 55, клуб «Надежда»;

- улица Петрова, 19, гимназия им. К. Герда;

- улица Татьяны Барамзиной, 36, школа № 16;

- улица Труда, 18, школа № 49;

- улица 40 лет Победы, 62, школа № 50;

- улица Молодёжная, 97, школа № 78;

- улица Союзная, 149, школа № 81.