Ижевск. Удмуртия. В Генеральском доме Ижевска отреставрировали и запустили старинные напольные часы. Как сообщает пресс-служба ВЦ «Галерея», чтобы пополнить коллекцию Музея Ижевска, их привезли еще два года назад.

«Часы английской фирмы конца 18 века - начала 19 века когда-то бытовали в Крыму. Семья, эвакуированная во время Великой Отечественной войны в Ижевск, привезла семейную реликвию (механизм часов без корпуса) в Ижевск. В последние годы часы хранились в коллекции известного ижевского реставратора Владимира Андреевича Михеева, который отреставрировал их для музея, восстановил дубовый корпус. Но сам механизм часов, казалось, уже необратимо поврежден», - говорится в сообщении.

Когда сотрудники музея уже смирились с мыслью, что часы не запустить, потому что ни один мастер за них не брался, нашелся часовщик-любитель из Воткинска.

«Георгий Константинович Лебедев восстанавливал сложный механизм часов. К сожалению, бой и музыку восстановить не удалось, не хватает ряда деталей и, главное, нет в Ижевске аналогов, по которым можно было бы выточить недостающие элементы. Но главное — удалось запустить ход часов», - уточнили в пресс-службе музея.

Теперь в Генеральском доме можно услышать новый, по-настоящему домашний звук – тиканье старинных часов.