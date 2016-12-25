Сочи. Самолет Минобороны России ТУ-154 пропал с радаров в районе Сочи. Как сообщает RT, сейчас Сергей Шойгу проводит совещание с руководством ВС.

Ранее сообщалось, что на борту пропавшего ТУ находились 83 пассажира и восемь членов экипажа.

В Росавиации уже заявили, что самолет не является гражданским, он мог направляться в Латакию.

«На борту находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой», — пишет RT со ссылкой на источник ТАСС в экстренных службах.

Также интернет-издание сообщает, что «в качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании».

Позднее RT со ссылкой опять же на свои источники написал, что на борту находились журналисты «Первого канала» и ТК «Звезда».

Сейчас к поиску ТУ-154 привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

