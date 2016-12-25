Сочи. Россия. В Черном море обнаружили предполагаемое место крушения ТУ-154 Минобороны России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

«При обследовании акватории в 6-8 километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета. Туда направлены спасательные суда», - сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» также обращает внимание на то, что не располагает официальной информацией о данном сообщении.

В свою очередь, L!fe со ссылкой на ТАСС пишет, что обломки воздушного судна обнаружены в радиусе от 2 до 12 миль от берега.

Напомним, судно пропало с радаров в районе Сочи через несколько минут после взлета. Уже называются предварительные причины падения ТУ-154. Сюда относят ошибки при пилотировании и техническую неисправность.