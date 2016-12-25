Аугсбург. Германия. 54 тыс человек эвакуируют из немецкого города Аугсбург, чтобы взорвать бомбу времен Второй мировой войны. Как сообщает Lenta со ссылкой на немецкие СМИ, по предварительны данным снаряд весом 1,8 тонны принадлежит ВС Великобритании.

Известно, что снаряд является самой большой бомбой, когда-либо найденной в Баварии.

Власти города призвали горожан к 08:00 собраться в заранее подготовленных убежищах. Радиус эвакуации составит 1,5 километра. Помимо жилых домов, будет эвакуирована больница и четыре дома престарелых. Также отменены мероприятия во всех соборах и церквях.

«Мы не хотим, чтобы кто-то спекулировал на тему потенциальной опасности взрыва», — отметил представитель администрации города Ричард Герлих. Всего в общей эвакуации участвуют около четырех тысяч полицейских, пожарные и спасатели».