Сочи. Россия. В полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружили фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций МО России.

«При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в 5:40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа», - информирует военное ведомство.

В Минобороны подтверждают, что на борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных Сил России, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» артисты ансамбля имени Александрова и 9 представителей российских СМИ.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что спасателям пока не удалось обнаружить выживших в районе падения самолета.

«К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии», - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в предполагаемом районе падения обнаружено несколько масляных пятен, которые могли быть, предположительно, следствием крушения лайнера.

Также ранее источник сообщал «Интерфаксу», что у находившихся на борту людей шансов выжить практически не было.

«У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было», - сказал собеседник агентства.

В Минобороны России подтвердили, что на борту находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Напомним, судно пропало с радаров в районе Сочи через несколько минут после взлета. Уже называются предварительные причины падения ТУ-154. Сюда относят ошибки при пилотировании и техническую неисправность. Ранее обнаружили предполагаемое место падения.