Сочи. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 351 УК России («Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия»). Об этом сообщает официальный сайт СКР России.

«Установлено, что самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Через некоторое время после взлета с аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара. Поиск места крушения самолета производится поисково-спасательными службами Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России», - говорится в официальном сообщении.

Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.

Сейчас силовики изымают предполетную документацию, проводят допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку.Установлено, что самолет должен был выполнить плановый полет в Сирию.

Напомним, судно пропало с радаров в районе Сочи через несколько минут после взлета. Уже называются предварительные причины падения ТУ-154. Сюда относят ошибки при пилотировании и техническую неисправность. Ранее обнаружили предполагаемое место падения.