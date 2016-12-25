Львов. Украина. Польская община на Украине потребовала экономической автономии для Львовской области. Форум общины прошел во Львове, участники собрания негативной оценили экономическую ситуацию в регионе и решили, что «Польша даст шанс реализовать себя».

Как пишет Газета, экономическая автономия нужна Львовской области для дальнейшей интеграции с Польшей.

«У Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», — сказал председатель объединения Сергей Лукьяненко.

При этом сенатор польского сейма Ян Угли от партии «Право и справедливость» подчеркнул, что «Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции».